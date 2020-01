Repubblica: Fabian Ruiz distratto dalla corte di Real Madrid e Barcellona (Di domenica 5 gennaio 2020) L’edizione odierna di Repubblica ricerca le cause del flop di Fabian Ruiz in questa prima parte di campionato. Il centrocampista spagnolo è reduce da una prova estiva con la Nazionale in cui ha meritato il titolo di miglior calciatore dell’Europeo Under 21, eppure nel Napoli non è riuscito a fare la differenza. L’ultima gara degna di essere ricordata risale alla sfida contro l’Inter della passata stagione. Di certo per Gattuso la notizia del suo recupero per la gara di domani è una buona notizia, ma resta indubbio che lo spagnolo sia vittima di un’involuzione, forse distratto dalla corte serrata di Barcellona e Real Madrid. Le affascinanti voci sul suo futuro, però, stanno lo stesso condizionando in maniera negativa il rendimento del centrocampista, che ha spesso dato nel corso di questo campionato la sensazione di essere poco sereno, se non svogliato Il ... Leggi la notizia su ilnapolista

