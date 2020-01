Pm10: stop ai veicoli più inquinanti anche lunedì 6 e martedì 7 gennaio a Roma (Di domenica 5 gennaio 2020) Limitazione alla circolazione per i veicoli più inquinanti anche per le giornate di lunedì 6 e martedì 7 gennaio. E’ quanto prevede un’ordinanza sindacale emanata in seguito al superamento dei limiti di legge dei valori di Pm10. Nello specifico, rende noto il Campidoglio, il provvedimento stabilisce la limitazione per il giorno 6 gennaio dalle ore 7.30 alle ore 20.30 della circolazione veicolare nella Z.T.L. “Fascia Verde” di Roma per: ciclomotori e motoveicoli “PRE-EURO 1” ed “EURO 1”; autoveicoli a benzina “PRE-EURO 1”, “EURO 1” ed “EURO 2”; autoveicoli a gasolio “PRE-EURO 1”, “EURO 1” ed “EURO 2”. Inoltre, nella stessa giornata, dalle ore 7.30 alle 10.30 e dalle ore 16.30 alle ore 20.30 per: autoveicoli diesel “EURO 3”. Pm10: stop ai veicoli più ... Leggi la notizia su nextquotidiano

