PewDiePie avrebbe guadagnato oltre 70 milioni di dollari nel 2019 secondo un report (Di domenica 5 gennaio 2020) Quando si è lo youtuber con il più alto numero di iscritti al mondo, è normale registrare delle entrate da capogiro, specialmente se i video contano milioni di visualizzazioni ogni giorno e non accennano a diminuire. Ovviamente, stiamo parlando di Felix 'PewDiePie' Kjellberg, star di Youtube da oltre 100 milioni di iscritti.Eppure, nonostante questo sia un dato di fatto, un recente rapporto di OnBuy potrebbe aver svelato l'esatto quantitativo di denaro ottenuto dalla suddetta personalità nel corso del 2019 ed è...veramente impressionante. secondo i calcoli di OnBuy, nel corso del 2019, fra la monetizzazione di youtube, la pubblicità e il merchandise, PewDiePie dovrebbe aver guadagnato oltre 70 milioni di dollari. Per la precisione, $70,830,586.Naturalmente, Kjellberg non rende pubblicamente note le sue entrate e il calcolo di OnBuy è stato effettuato prendendo in considerazione diversi ... Leggi la notizia su eurogamer

