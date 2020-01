Now you see me – I maghi del crimine, trama cast e curiosità (Di domenica 5 gennaio 2020) Appuntamento con il thriller domenica 5 gennaio in prima serata su Italia 1, quando va in onda Now you see me – I maghi del crimine. Il pubblico televisivo farà la conoscenza di una banda di ladri che ha un modo tutto particolare per mettere a segno i suoi colpi, la magia. Now you see me, il trailer Now you see me, la trama Quattro giovani e abili illusionisti ricevono un giorno una misteriosa chiamata e formano il gruppo dei Quattro Cavalieri, che tiene incredibili spettacoli a Las Vegas. Durante una serata compiono il numero di magia più grande: dal palcoscenico rapinano una banca a Parigi e ricompensano il pubblico con una pioggia di banconote. Fermati dall’FBI ma poi rilasciati per mancanze di prove, i maghi proseguiranno nella loro missione: rubare ai ricchi per dare ai poveri, vendicando così le vittime del sistema capitalistico. Il trucco verrà svelato? Now you see ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

