Meningite in provincia di Bergamo, cinque casi in un mese: cosa sta succedendo (Di domenica 5 gennaio 2020) Meningite in provincia di Bergamo, cinque casi in un mese: cosa sta succedendo In provincia di Bergamo nell’ultimo mese si sono verificati cinque casi di Meningite – due dei quali mortali – che hanno portato i cittadini della zona a formare lunghe code per le vaccinazioni, con notevoli disagi. Le autorità si stanno occupando del caso e oggi pomeriggio in Prefettura è stato convocato un vertice con tutti i sindaci locali. La zona in cui si sono registrati i casi è quella del Basso Sebino bergamasco. Delle cinque persone colpite, due sono decedute a causa della malattia e Ats e Regione hanno attivato già da giorni una vaccinazione a tappeto. Ma cosa sta succedendo nel basso bergamasco? Cos’è la Meningite Il meningococco è un batterio che, quando raggiunge il cervello, può dare origine alla Meningite. Con “Meningite” si indica l’infiammazione delle ... Leggi la notizia su tpi

