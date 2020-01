LIVE Dakar 2020, Prima tappa in DIRETTA: 11° un buon Fernando Alonso, sorpresa Zala (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CRONACA Prima tappa Dakar – AUTO CRONACA Prima tappa Dakar – MOTO CLASSIFICA MOTO Dakar 2020 – DOPO Prima tappa 13.06: Ha avuto inizio anche l’avventura dei camion in questa Dakar e si prospetta una sfida molto interessante tra le dune saudite. 12.50: Confermata, dunque, la vittoria del cileno Casale nei quad con un vantaggio di 5’36” sul polacco Sonik e 6’55” sul ceco Kubiena, tutti in sella a una Yamaha. Il cileno, due volte vincitore della Dakar, dunque, inizia con il piede giusto. 12.10: Vittoria del cileno Casale in questa Prima tappa, tra i quad: il sudamericano ha preceduto di 5’36” iL polacco Sonik e di 6’55” il ceco Kubiena. I primi classificati sono tutti piloti della Yamaha. 12.03: Il lituano Zala su Mini, salvo colpi di scena, dovrebbe aver vinto la Prima ... Leggi la notizia su oasport

