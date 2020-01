Gravissimo incidente ad Accumoli, Rieti, due morti (Di domenica 5 gennaio 2020) Tragedia della strada in provincia di Rieti. Ad Accumoli due morti sulla Via Salaria. Due persone hanno perso la vita in un incidente avvenuto sulla via Salaria all’altezza del km 141, in località Accumoli, in provincia di Rieti. L’incidente ha coinvolto due veicoli. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine, per … L'articolo Gravissimo incidente ad Accumoli, Rieti, due morti proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

ilcittadinomb : Incidente sulla #Statale36 tra Lissone e Desio, gravissimo motociclista: Valassina riaperta al traffico in direzion… - milano_today : Tampona con violenza una Citroen: gravissimo motociclista di 44 anni - cronacadiroma : #rieti | Incidente gravissimo vicino #accumoli -