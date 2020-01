Forlì: 28enne irrompe in un appartamento e violenta un ragazzino autistico (Di domenica 5 gennaio 2020) Da Forlì la cronaca di una violenza sessuale ai danni di un ragazzino autistico, vittima di un 28enne che si sarebbe introdotto nell’appartamento dove il minore vive con i genitori. Sarebbero stati propri questi ultimi, svegliati da rumori sospetti nel cuore della notte, ad allertare le forze dell’ordine. Il fatto, secondo quanto riportato dall’Ansa, risalirebbe alla serata di Capodanno. L’uomo è stato arrestato con le accuse di violenza sessuale su minore e violazione di domicilio aggravata. 15enne autistico violentato in casa La vittima della presunta violenza sessuale denunciata a Forlì, la notte di Capodanno, sarebbe un ragazzino di 15 anni affetto da autismo. Stando a quanto emerso, il fatto si sarebbe consumato intorno alle 2.30, quando un uomo, ubriaco, avrebbe fatto irruzione nell’abitazione dove il minorenne vive insieme ai genitori e i 2 fratelli. Sarebbero stati ... Leggi la notizia su thesocialpost

