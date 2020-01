Favilli: «Voglio portare il Genoa alla salvezza» – VIDEO (Di domenica 5 gennaio 2020) Le parole di Andrea Favilli, attaccante in forza al Genoa, dopo il trionfo contro il Sassuolo di fronte al pubblico del Ferraris – VIDEO (Dal nostro inviato allo Stadio Luigi Ferraris, Alessio Eremita) – La vittoria del Genoa contro il Sassuolo rigenera l’ambiente. Andrea Favilli, così come i suoi compagni, intende dare tutto per conquistare la permanenza in Serie A. «Voglio portare il Genoa alla salvezza», ha dichiarato l’attaccante di Nicola in mixed zone dopo l’importantissima vittoria casalinga. Il cambio di allenatore può cambiare le sorti della compagine rossoblù. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

