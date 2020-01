Fabio Testi: età, altezza, peso, moglie, figli (Di domenica 5 gennaio 2020) Fabio Testi è un noto attore italiano. Dopo a sua carriera inizia nel 1968 con una parte nel film di Sergio Leone, C’era una volta il West, ma è nel 1970 che arriva la prima vera occasione: Fabio Testi recita ne Il giardino dei Finzi Contini, per la regia di Vittorio De Sica, il film che ha poi ottenuto un Oscar come miglior film straniero. Sono moltissime le pellicole cinematografiche e per il piccolo schermo a cui ha preso parte Testi. Ricordiamo, partendo dai più recenti, Al di là del lago, La donna che ritorna, Colpo di fulmine, Il falco e la colomba, Sottocasa, Don Matteo, La dottoressa Giò, Il ritorno di Sandokan, Manuela, Micaela tra gli altri. Fabio Testi ha avuto anche un’esperienza discografica nel 1984 come interprete del singolo Palma de Majorca/L’artista, pubblicato dalla Compagnia Generale del Disco e un’esperienza politica nel 2007, quando ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

