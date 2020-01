Cremona ormai sfida Taranto nell’acciaio. Ma il rischio ambientale è enorme (Di domenica 5 gennaio 2020) scritto con Paolo Zignani La crescita dell’acciaieria Arvedi continua rapidamente, anche troppo per evitare disagi ai residenti della zona. Grazie al raddoppio del 2009, la produzione di acciaio era aumentata da 900mila a 2 milioni e 400mila tonnellate l’anno e l’attività è diventata continua, 24 ore su 24. I forni erano diventati due: uno è stato poi sostituito nel 2016 con un impianto di tipo “Quantum”, quindi elettrico; l’altro, che già era elettrico, viene sostituito da un nuovo forno in questo periodo. Di conseguenza, la produzione potrà aumentare ancora e di un rilevante 20%, arrivando a 4 milioni e 250mila tonnellate annue. Cremona ormai sfida Taranto che nel 2023, in caso di rilancio – forse anche grazie al coinvolgimento di Arvedi – arriverebbe a 8 milioni di tonnellate annue. L’acciaieria sorge fra due paesi, il Comune di Spinadesco e quello di Cavatigozzi. ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

