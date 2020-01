Cosmi: “Voglio andare a Napoli e giocarmi la partita di Coppa Italia” (Di domenica 5 gennaio 2020) Ieri il Perugia ha ritrovato il suo vecchio allenatore, Serse Cosmi. Il tecnico è tornato ad allenare la squadra dopo l’esonero di Oddo. Oggi Cosmi è stato presentato in conferenza stampa. “Per me è importante essere qui, sono tornato a casa mia. Non so se sono più emozionato oggi o allora. Con il passare degli anni si fa più fatica a combattere l’emozione. Ringrazio il presidente e il coraggio che ha avuto. Un ringraziamento che sarà eterno perché mi ha ridato un qualcosa che pensavo stesse svanendo. Allenare è un conto, allenare il Perugia è un altro”. Il Perugia che, il 14 gennaio, sarà l’avversario del Napoli in Coppa Italia. Anche di questo ha parlato il nuovo tecnico. “Voglio andare a Napoli e giocarmi la partita di Coppa Italia, pensate quanto sono matto. Stiamo valutando ogni allenamento e con la società non abbiamo ancora parlato di ... Leggi la notizia su ilnapolista

RobertoRenga : RT @napolista: Cosmi: “Voglio andare a Napoli e giocarmi la partita di Coppa Italia” Il nuovo tecnico del Perugia in conferenza stampa: “Ri… - napolista : Cosmi: “Voglio andare a Napoli e giocarmi la partita di Coppa Italia” Il nuovo tecnico del Perugia in conferenza st… - PeppeSSCHD : Perugia, Cosmi: 'Pensate quanto sono matto: voglio andare a Napoli e giocarmi la partita' -