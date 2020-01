Coppia ordina i piatti più costosi, ma dopo i doverosi complimenti allo chef si alzano e scappano senza pagare il conto (Di domenica 5 gennaio 2020) Sembra proprio un piano ben studiato e preparato giorni prima, quello messo in atto da una Coppia non ancora identificata formata da un uomo ed una donna. I due avevano telefonicamente prenotato un tavolo ad un ristorante di Parma “L’incontro dei sapori” di Via Fleming, e fin qui nulla di strano. Giunti nel ristorante ordinano una cena a base di pesce, optando per i piatti più costosi proposti dal menù, fettuccine all’astice, una zuppa di pesce ed un piatto di pesce crudo. Sembravano estremamente soddisfatti della qualità del cibo e della sua preparazione, tanto che si erano prodigati affinchè venissero fatti i loro complimenti allo chef. Solo che, terminata la cena, i due si alzano dal tavolo e separatamente escono furtivamente dal locale senza passare dalla cassa, nè tantomeno chiedere il conto. Non hanno fatto i conti però con le telecamere di sorveglianza che ... Leggi la notizia su baritalianews

