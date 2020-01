Chi sono le giovani vittime travolte da un ubriaco in Alto Adige (Di domenica 5 gennaio 2020) Le sei vittime del terrificante incidente mortale avvenuto questa notte a Lutago in Alto Adige avevano tra i 20 e i 25 anni ed erano originarie della Germania. Quattro giovani provenivano dalla Renania Settentrionale-Vestfalia, gli altri due da Colonia e Remscheid. A comunicarlo è stato Armin Laschet (CDU), primo ministro della Renania Settentrionale-Vestfalia che in un messaggio ha scritto, "di fronte a questa terribile tragedia umana, la Renania Settentrionale-Vestfalia sostiene le famiglie delle vittime e dei feriti". Stando alla testimonianza dell'autista dello shuttle bus, l'autista che a bordo della sua potente Audi TT ha causato la strage, "viaggiava ad alta velocita'". Il conducente, Stefan Lechner, un giovane di 27 anni, operaio di Chienes in Val Pusteria, al momento dell'incidente guidava con 1,97 grammi/litro di alcol nel sangue, quattro volte superiore al ... Leggi la notizia su agi

raistolo : Caro ??@Corriere?, questo articolo che ospitate è semplicemente vergognoso. I vincitori di finanziamenti ERC sono t… - LiaQuartapelle : Per chi dice “ben fatto”. Da ieri l’amministrazione Trump cerca di convincere il mondo che l’uccisione di Soleiman… - marcofurfaro : Se #RulaJebreal fosse stata esclusa da Sanremo per le pressioni dei nazionalisti e degli odiatori telecomandati del… -