Cesenatico, Salvini in comizio senza la candidata Borgonzoni: “Di Maio ministro degli Esteri? Scoppiano guerre e lui fa vertici con Zingaretti” (Di domenica 5 gennaio 2020) “Di Maio sarebbe ministro degli Esteri: stanno scoppiando guerre in mezzo mondo ma lui è lì che fa vertici con Zingaretti“. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini durante un evento elettorale a Cesenatico. L’ex ministro dell’Interno in queste ore è in tour nelle città della Romagna, e in quasi tutte le tappe non è previsto alcun intervento della candidata alle Regionali Lucia Borgonzoni L'articolo Cesenatico, Salvini in comizio senza la candidata Borgonzoni: “Di Maio ministro degli Esteri? Scoppiano guerre e lui fa vertici con Zingaretti” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

