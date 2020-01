Cameron Diaz mamma per la prima volta a 47 anni (Di domenica 5 gennaio 2020) Cameron Diaz mamma per la prima volta a 47 anni: fiocco rosa per l’attrice Fiocco rosa per Cameron Diaz. La celebre attrice hollywoodiana, sposata con il musicista Benji Madden, è diventata mamma per la prima volta a 47 anni, mettendo al mondo la piccola Raddix. La biondissima celebrità, che ha lavorato al fianco di tantissimi artisti in quel di Hollywood, ha messo in pausa la carriera d’attrice (il suo ultimo film al cinema è stato annie – La felicità è contagiosa del 2014) per dedicarsi di più alla sfera privata. Cameron Diaz mamma, l’annuncio via Instagram: “Proteggeremo la privacy” A dare l’annuncio della maternità è stata proprio lei, tramite social. Sul suo account Instagram, è comparso un annuncio (ripreso e ricondiviso anche dal marito) dove ha dato il benvenuto alla piccolina. “Buon Anno nuovo dai Maddens. Siamo davvero felici, ... Leggi la notizia su tpi

