Cagliari, Maran carica: «A Torino possiamo fare bene, serve coraggio» (Di domenica 5 gennaio 2020) Il tecnico del Cagliari, Rolando Maran, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match contro la Juve Rolando Maran, tecnico del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match contro la Juventus in programma domani alle 15.00. MATCH – «Sarà un test impegnativo, giocare a Torino contro la Juve non è facile. Abbiamo la voglia e lo slancio per poter fare una buona gara. Se giochiamo con il giusto atteggiamento, possiamo giocarci le nostre carte». PUNTI DEBOLI JUVE – «Non ne ha, è una squadra forte ed organizzata. Noi dobbiamo pensare solo a noi stessi, conoscendo le caratteristiche degli avversari. Con coraggio e autostima possiamo fare bene, ho visto i ragazzi lavorare bene» Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

FcInterNewsit : Cagliari 'alleato' dell'Inter, Maran: 'Juve forte, ma a Torino ci giocheremo le nostre carte' - SportRepubblica : Cagliari, Maran: 'Contro la Juve servono personalità e coraggio' - newinformers : Maran: 'Cagliari courage with Juve' -