Wta Auckland 2020: Sara Errani, Camila Giorgi e Giulia Gatto Monticonte superano il 1° turno di qualificazione (Di sabato 4 gennaio 2020) Entra nel vivo la nuova stagione del tennis mondiale, iniziano i primi tornei, ovviamente in terra oceanica. Al femminile si parte da Auckland, in Nuova Zelanda: in programma le qualificazioni, con il primo turno che ha visto in campo quattro italiane, con ben tre azzurre che hanno superato l’ostacolo iniziale. Camila Giorgi, Sara Errani e Giulia Gatto-Monticone potranno giocarsi l’accesso allo scontro decisivo, che varrà il tabellone principale (i turni di qualificazione sono infatti tre): il tris tricolore domani sarà in campo nel secondo turno. Eliminazione precoce invece per la giovanissima Elisabetta Cocciaretto. Primo turno qualificazione WTA Auckland 2020 Giulia Gatto-Monticone – Ana Bogdan 6-4 4-6 6-4 Camila Giorgi – Kurumi Nara 4-6 6-2 6-0 Sara Errani – Erin Routliffe 6-2 7-5 Aliona Bolsova – Elisabetta Cocciaretto 3-6 6-2 6-3 Secondo turno ... Leggi la notizia su oasport

flamminiog : RT @federtennis: Nelle qualificazioni del #WTA di Auckland passano il 1° turno tre italiane: #Giorgi 4-6 6-2 6-0 Nara @SaraErrani 6-2 7-5… - danbrusca : WTA Auckland Qualifying Aliona Bolsova (ESP 116 S7) d. Elisabetta Cocciaretto (ITA 178) 3-6 6-2 6-3 H2H: 1-0 - federtennis : Nelle qualificazioni del #WTA di Auckland passano il 1° turno tre italiane: #Giorgi 4-6 6-2 6-0 Nara @SaraErrani 6… -