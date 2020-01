Terremoto ad Altomonte, Cosenza: scossa di magnitudo 2.8 nella notte (Di sabato 4 gennaio 2020) La terra continua a tremare in Italia: dopo la scossa del 3 gennaio scorso nel Mar Tirreno, un Terremoto ha colpito il cosentino, ad Altomonte. Il sisma di magnitudo bassa e pari a 2.8 non è stato probabilmente avvertito dalla popolazione, ma viene monitorato dai sistemi perché potrebbe rientrare in uno sciame sismico più potente. Secondo i dati forniti dall’Ingv, la profondità del sisma era pari a 76 chilometri, mentre l’epicentro era a 2 chilometri da Altomonte. Terremoto Altomonte: scossa di 2.8 Una scossa di Terremoto ha colpito la Calabria nelle prime ore del 4 gennaio 2020: il sisma si è verificato ad Altomonte, in provincia di Cosenza. La terra continua a tremare in Italia dopo le due scosse del 3 gennaio nel Friuli e nel Mar Tirreno. Da quanto si apprende, però, in Calabria la terra ha tremato con un’intensità molto lieve, pari a 2.8 sulla scala Richter. Un ... Leggi la notizia su notizie

