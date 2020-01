Teresa Langella lascia i social, è in dolce attesa? (Di sabato 4 gennaio 2020) Teresa Langella, influencer e ex tronista di Uomini e Donne, si pronuncia. La scelta è arrivata. Finalmente l’influencer di Uomini e Donne, che ha seduto sul trono del format ideato e condotto da Maria De Filippi, si pronuncia nella scelta estrema. la donna infatti scappa dai social dopo Uomini e Donne. Impazzano i fan sulla … L'articolo Teresa Langella lascia i social, è in dolce attesa? è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

severusmagiustu : Non avevo letto di Teresa Langella al #GFVIP4 Santo cielo che sfracellamento di palle! Tra lei e quel minchione del… - zazoomblog : Teresa Langella concorrente di un reality? Lei fuga i dubbi - #Teresa #Langella #concorrente - zazoomnews : Teresa Langella concorrente di un reality? Lei fuga i dubbi - #Teresa #Langella #concorrente -