San Giorgio a Cremano, ragazza muore a 19 anni. I vicini: “Ambulanza arrivata dopo un’ora” (Di sabato 4 gennaio 2020) Una giovane di 19 anni è morta in casa sua a San Giorgio a Cremano (Napoli). Si è sentita male intorno alle 11.30 di stamattina, 4 gennaio, e avrebbe avuto difficoltà a respirare. I parenti hanno chiamato l'ambulanza che però sarebbe arrivata dopo circa un'ora, alle 12.30 circa, e dopo ripetuti solleciti. Sul posto le forze dell'ordine, si è in attesa dell'arrivo del magistrato. Leggi la notizia su napoli.fanpage

