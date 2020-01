Rancore a Sanremo 2020 (Di sabato 4 gennaio 2020) Ci sarà anche il rapper Rancore tra i 22 cantanti Big in gara a Sanremo, dal 4 all'8 febbraio su Rai 1. Rancore, nome d'arte di Tarek Irchic, rapper di origini croate ed egiziane, ha presenziato a Sanremo anche l'anno scorso, come ospite per un duetto con Daniele Silvestri, che gareggiava alla kermesse con il brano Argentovivo.Nato a Roma, Rancore inizia a scrivere e a rappare nel 2004, a soli 14 anni, nonostante la sua carriera parta ufficialmente nel 2006 con l'uscita del suo primo album Segui me. Il primo grande successo per il rapper arriva però nel 2011, a seguito del suo secondo disco Elettrico, registrato in collaborazione con Dj Myke e anticipato dall'EP Acustico.Rancore a Sanremo 2020 pubblicato su TVBlog.it 04 gennaio 2020 12:13. Leggi la notizia su blogo

Claudia_Cabrini : - anovmis : cazzo non vedo l'ora di vedere rancore a sanremo, merita il mondo quel ragazzo - Madgurlwithabox : Boh raga quest'anno mi ritocca guardare Sanremo visto che mi hanno infilato i Pinguini, Rancore, Achille, Levante (… -