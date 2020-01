LIVE Tour de Ski 2020, Sprint Val di Fiemme in DIRETTA: Lucia Scardoni seconda in qualificazione! Federico Pellegrino punta al podio in tecnica classica (Di sabato 4 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.10: Si è conclusa la qualificazione femminile. Queste le prime dieci: Diggins, Scardoni, Sundling, Bjornsen, Kyllonen, Nepryaeva, Jacobsen, Hennig, T. Weng, Johaug. 25ma Brocard, qualificata, 31ma Comarella, eliminata. In gara anche la svedese Andersson, quinta della generale, 27ma, mentre Lampic ha chiuso al 12mo posto. 9.09: Sfortunata Anna Comarella che è 31ma e non potrà partecipare alla fase decisiva della gara. 9.07: Johaug si inserisce al decimo posto e svolge al meglio il suo compito. 9.06: BRAVA Lucia Scardoni! Un lampo nel buio per il fondo femminile azzurro. E’ seconda alle spalle di Diggins. Brocard è solo 24ma, Comarella 30ma e praticamente fuori dalla seconda fase. 9.05: La svedese Sundling si inserisce al secondo posto alle spalle di Diggins, bene anche la finlandese Kyllonen, quarta davanti a Nepryaeva. 9.03: ... Leggi la notizia su oasport

