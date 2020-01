LIVE Tour de Ski 2020, Sprint Val di Fiemme in DIRETTA: Lucia Scardoni in finale! Pellegrino, Rastelli e Zelger escono di scena. (Di sabato 4 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.30 Lucia Scardoni IN finale! Lampic e Nepryaeva passano con tempi più alti rispetto a lei, 3’04″5 e 3’04″8, e dunque l’Italia ha una rappresentante nell’ultimo atto femminile! 12.26 Al via ora la seconda semifinale con Nepryaeva e Oestberg, le rivali di Johaug al Tour de Ski 12.25 Tempi esatti di ripescaggio: 3’03″26 Diggins, 3’04″26 Scardoni 12.24 Scardoni rischia, in salita cerca di prendersi la seconda posizione, rimane agganciata con le americane, perde, poi riesce a risalire e a piazzare il secondo tempo di ripescaggio in 3’04″2; Jacobsen vola in 3’02″6 su Bjornsen, poi Diggins in 3’03″2. Fuori Johaug da ultima in 3’05” 12.22 Ritmo davvero alto, Johaug ha parecchie difficoltà a tenerlo. Scardoni in piena lotta con le americane ... Leggi la notizia su oasport

