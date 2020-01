Il salvataggio di Stormy (Di sabato 4 gennaio 2020) I volontari di We Save a Puppy, diverso tempo fa, sono andati in un quartiere, poiché gli avevano segnalato un dolce cucciolo abbandonato. Quando lo hanno visto, hanno capito che la sua situazione era più drammatica del previsto e dovevano fare di tutto per aiutarlo. Lo hanno chiamato Stormy. I ragazzi hanno dovuto lavorare per diverse ore per riuscire a prenderlo. Il dolce cagnolino, non riusciva proprio a fidarsi di quelle persone, nonostante fossero andate lì solo per lui. Hanno cercato di conquistare la sua fiducia con del cibo, ma ogni volta che provavano ad avvicinarsi a lui, il piccolo scappava via. Era in grave pericolo e poteva essere investito. I volontari, alla fine, sono stati costretti a prenderlo con una gabbia e lo hanno portato subito nel loro rifugio. Subito dopo essere arrivato, Stormy è stato sottoposto ad un bagno caldo ed a una visita medica. Il veterinario, dopo ... Leggi la notizia su bigodino

