Identità digitale, Pisano: "Password di Stato per i cittadini". E scatta la polemica (Di sabato 4 gennaio 2020) La ministra dell’Innovazione Tecnologica e della Digitalizzazione Paola Pisano ha tenuto un profilo piuttosto basso dal giorno del suo giuramento, ma il suo ultimo intervento pubblico sui prossimi passaggi per l'accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione da parte dei cittadini sta sollevando un polverone.Il motivo? La ministra Pisano ha ipotizzato che dovrebbe essere lo Stato a fornire ai cittadini le credenziali di accesso - nome utente e Password - ai servizi digitali della pubblica amministrazione, tutti quei servizi che i cittadini utilizzano per gli scopi più disparati, dal pagamento delle multe alle tasse, ma anche soltanto per prendere appuntamenti presso gli uffici della PA.L'idea della ministra, che vorrebbe puntare alla semplificazione delle procedure, ha però degli echi da Grande Fratello. E non stiamo parlando del reality show che tanto continua ad avere successo ... Leggi la notizia su blogo

matteorenzi : La password di Stato anche per i servizi privati è inquietante. Il Ministro Pisano attui il piano già pronto lancia… - MatteoVasti : RT @matteorenzi: La password di Stato anche per i servizi privati è inquietante. Il Ministro Pisano attui il piano già pronto lanciato da D… - Elisabettadd : RT @PaolaPisano_Min: Vediamo di sgombrare il campo da ogni equivoco: l'identità digitale sarà rilasciata dallo Stato e servirà a identifica… -