Ha una trombosi mentre si trova sulla Stazione Spaziale: primo caso di intervento in telemedicina (Di sabato 4 gennaio 2020) primo caso di trombosi avvenuto a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (Iss): l’intervento medico è avvenuto attraverso un consulto in telemedicina che ha coinvolto uno specialista esterno alla Nasa. Il fatto è avvenuto tempo fa, pur essendo reso noto solo ora: è stato richiesto un intervento per una trombosi venosa profonda alla giugulare di un astronauta, la cui identità è protetta per motivi di privacy. L’astronauta si è accorto della trombosi per caso, mentre svolgeva su se stesso un test sulla circolazione sanguigna in condizioni di microgravità. Il consulto medico, i cui dettagli sono pubblicati sulla rivista New England Journal of Medicine, è stato svolto dal dottor Stephan Moll, della Scuola di Medicina dell’Università americana della Carolina del Nord. “La mia prima reazione – ha spiegato Moll – è stata chiedere se potevo ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

