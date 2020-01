Edward Luttwak, il plauso a Meloni e Salvini: "Sono loro il principio della democrazia, non gli avversari" (Di sabato 4 gennaio 2020) Giorgia Meloni piace a tutti. Dopo il Times anche Edward Luttwak, che di politica ne mangia parecchia, esalta la leader di Fratelli d'Italia. "Nominata tra i 20 volti più influenti del 2020? Una scelta giusta". Per il politologo statunitense, infatti, l'ex ministro per la Gioventù (nell'allora gover Leggi la notizia su liberoquotidiano

FlavioPozza : RT @irriverens: 'Le élite in tutta Europa vorrebbero mandare a casa il popolo ed eleggere un altro'. (Edward Luttwak) #UE #LaVerità #Luttwa… - irriverens : 'Le élite in tutta Europa vorrebbero mandare a casa il popolo ed eleggere un altro'. (Edward Luttwak) #UE #LaVerità… - BrentWinterfell : Comunque gli unici che alla fine avevano capito che per risolvere la situazione in #Libia bisognava mandare prevent… -