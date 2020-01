E Di Maio per ripicca non ricandiderà Di Battista (Di sabato 4 gennaio 2020) Lo status su Facebook con cui ieri Alessandro Di Battista ha deciso di farci sapere cosa pensava dell’omicidio di Soleimani ordinato dal suo ex “miglior presidente degli USA di sempre” Donald Trump è la punta dell’iceberg dello scontro aperto ai vertici del MoVimento 5 Stelle, dove dalle parti di Di Maio l’uscita del Dibba è vista malissimo: Si disse che fossero pronti a tornare in piazza a braccetto, si scrisse che «Alessandro» aveva ottenuto da «Luigi» carta bianca per muoversi in assoluta autonomia. Poi è nato il governo giallorosso. Di Battista (che tifava per la pacificazione con Salvini) è rimasto fuori e l’eterna disfida tra i Dioscuri stellati è ripartita sottotraccia. Finché, due giorni fa, ecco che il «guerriero» delle origini movimentiste sgancia la bomba, dichiara via web il suo appoggio incondizionato all’espulso Gianluigi Paragone e riapre il ... Leggi la notizia su nextquotidiano

ilfoglio_it : Una questione di priorità. Sull'intervento turco in Libia l'America nicchia, la Nato tace, l'Europa vuole la pace e… - msgelmini : Democrazia a 5 Stelle. Dissenti? Sei fuori! Non condivido quasi nulla con #Paragone, ma paga per la sua coerenza. I… - HuffPostItalia : Salvini elogia Trump, per Di Battista 'raid vigliacco'. Di Maio per ora tace -