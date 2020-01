CorSera: lo scudetto non lo vince chi segna di più, ma chi difende meglio (Di sabato 4 gennaio 2020) segnare tanto non garantisce la vittoria dello scudetto, scrive il Corriere della Sera. Il tricolore in genere non va a chi ha l’attacco più forte, ma a chi ha la migliore difesa. O almeno, è così da almeno dieci anni. “Negli ultimi dieci anni, appena tre volte la formazione con l’attacco migliore è riuscita ad arrivare prima: l’Inter di Mourinho nel 2009-10, l’ultima Juventus di Conte nel 2013-14 e la prima di Allegri l’anno dopo. Ci sono casi in cui squadre con attaccanti fenomenali non sono neppure riuscite a qualificarsi per la Champions League”. La Lazio, ad esempio, tre stagioni fa segnò 89 reti, tre in più della Juve, ma a vincere lo scudetto furono comunque i bianconeri, mentre i biancocelesti arrivarono quinti e persero anche la Champions. Se guardiamo ai capocannonieri, scopriamo, anche in questo caso, che non appartengono mai alla squadra campione di Italia. ... Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : CorSera: lo #scudetto non lo vince chi segna di più, ma chi difende meglio Nell’ultimo decennio, solo tre volte la… -