Cervino, seconda edizione Telethon Cup vince l’amicizia e la solidarietà (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCervino (Ce) – Si è disputato, oggi pomeriggio, presso lo stadio comunale di Cervino “Anna Razzano”, la seconda Telethon Cup, torneo triangolare tra Dea Diana Cervino di Alfonso Capasso, ASD Cervino Calcio di vincenzo Pascarella e Vecchie Glorie Cervino, organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con il comune di Cervino. Sport, solidarietà e il ricordo di un amico scomparso prematuramente, Angelo Razzano, ha riunito oggi la comunità cervinese. La manifestazione si inquadra nell’ambito della raccolta fondi che Telethon promuove su scala nazionale. “Non muore mai chi vive nel cuore di chi resta, una frase importante, ricca di significato, che racchiude l’affetto degli amici e della famiglia nei confronti di Angelo, in tanti hanno aderito, in tanti hanno seguito la partita dando un loro contributo. – lo dichiara il ... Leggi la notizia su anteprima24

