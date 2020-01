Australia, richiamati 3mila riservisti per fermare i roghi: è la più grande mobilitazione dal dopoguerra (Di sabato 4 gennaio 2020) Da settembre l’emergenza ha causato 23 morti, la distruzione di 1.500 case e di un territorio grande il doppio del Belgio Leggi la notizia su lastampa

In Australia non danno tregua gli incendi devastanti. Aumenta anche il numero delle vittime, sono 23. È stata annunciata una mobilitazione di 3000 riservisti. Australia, altri due morti per gli incendi.