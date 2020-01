14enne accoltellato a Nola, arrestati tre minori (Di sabato 4 gennaio 2020) Ragazzo di 14 anni accoltellato a Nola. I carabinieri hanno arrestato tre minori con l’accusa di tentato omicidio in concorso. Nola (NAPOLI) – Ragazzo di 14 anni accoltellato a Nola, in provincia di Napoli, fermati tre minori. A distanza di un mese dall’episodio di violenza (avvenuto l’8 dicembre 2019), gli inquirenti hanno arrestato i presunti responsabili di questa aggressione. Si tratta di due 15enni e un 16enne, accusati di tentato omicidio in concorso. Nelle prossime ore si dovrà stabilire la loro posizione nell’accoltellamento della giovane vittima e successivamente si stabiliranno le condanne. Da capire chi è stato il giovane che ha colpito con diversi fendenti il 14enne. 14enne accoltellato a Nola, la ricostruzione della vicenda L’episodio risale all’8 dicembre 2019. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo si trovava ... Leggi la notizia su newsmondo

