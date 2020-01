Uomini e Donne: Clarissa e Federico rivelano il nome scelto per la loro bambina (Di venerdì 3 gennaio 2020) Clarissa e Federico hanno rivelato il nome della loro bambina. Ecco tutti i dettagli. Uomini e Donne: Clarissa e Federico presto genitori Clarissa Marchese, ex Miss Italia, ha affrontato il percorso da tronista a Uomini e Donne circa due anni fa. Ha portato alla fine due corteggiatori, ovvero Luca Onestini e Federico Gregucci, ma non è riuscita a trattenere i suoi sentimenti per Federico e la scelta era già molto chiara dalle ultime esterne. La nuova coppia ha iniziato subito una convivenza a Roma per poi spostarsi a Miami dove vivono attualmente. Qualche mese fa si sono sposati in Sicilia e hanno annunciato di essere in attesa di una bambina. Clarissa condivide sui social tutti i momenti di vita quotidiana, le ansie, le preoccupazioni e le gioie di questa sua prima gravidanza. Tuttavia, in questi mesi hanno Clarissa e Federico hanno mantenuto il segreto sul nome scelto per la loro ... Leggi la notizia su kontrokultura

