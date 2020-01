Turchia: ‘scacco’ a Europa e Trump. Ok Parlamento per invio truppe in Libia (Di venerdì 3 gennaio 2020) Nonostante gli appelli di Bruxelles, Erdogan e il suo Parlamento hanno deciso di inviare truppe militari in Libia a sostegno di Fayez al-Sarra. A nulla sono valsi gli appelli di dialogo giunti da tutta Europa (Italia compresa), perchè il Parlamento turco ha dato il via libero all’invio di truppe militari in Libia. Questo non vuol … L'articolo Turchia: ‘scacco’ a Europa e Trump. Ok Parlamento per invio truppe in Libia proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

