Tra espulsioni e addii, la nuova mappa del M5s (Di venerdì 3 gennaio 2020) Con l'espulsione di Gianluigi Paragone, il Movimento 5 Stelle vede completarsi una piccola scissione: quella dei parlamentari anti Mes. Oltre Paragone, infatti, avevano lasciato per propria scelta i senatori Ugo Grassi, Stefano Lucidi e Francesco Urraro, tutti e tre passati alla Lega. "Ma non saranno certo gli unici", fanno sapere fonti parlamentari del M5s critiche rispetto alla linea di Luigi Di Maio. Orientarsi nel vasto e composito universo pentastellato è oggi quanto mai difficile. Ormai le anime sono tante da suggerire, anche a chi non è vicino ai dem, un parallelo con quanto visto nel Partito Democratico durante la crisi della segreteria Renzi. C'è sicuramente Di Maio, che gode ancora del favore della maggioranza dei parlamentari e che ha espresso esponenti a lui vicini nei ruoli chiave del governo e delle nuove strutture del Movimento, i sei facilitatori ... Leggi la notizia su agi

