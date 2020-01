The Mandalorian: alcuni personaggi di Star Wars in arrivo nella seconda stagione? (Di venerdì 3 gennaio 2020) Nuove anticipazioni sulla seconda stagione di The Mandalorian, pare che alcuni personaggi di Star Wars appariranno nella serie tv, ma per adesso non sappiamo ancora di chi si tratti. La seconda stagione di The Mandalorian è già stata annunciata e un nuovo report di Deadline svela che, molto probabilmente, nelle nuove puntate potrebbe arrivare qualche personaggio molto amato in Star Wars, o 'Skywalker Saga', come è stata rinominata. Fonti vicine alla produzione della serie tv The Mandalorian, spin-off della saga di Star Wars, hanno affermato che diversi personaggi amati dal pubblico potrebbero comparire nelle nuove puntate della seconda stagione: "Diversi personaggi affermati della mitologia dei film della Skywalker Saga appariranno durante la seconda stagione dello show." Nel report diffuso da Deadline, non sono però stati specificati i nomi di ... Leggi la notizia su movieplayer

Noovyis : (The Mandalorian: il pugno dato a Baby Yoda aggiunto alla pagina Wikipedia di Jason Sudeikis!) Playhitmusic - - zazoomblog : The Mandalorian: il pugno dato a Baby Yoda aggiunto alla pagina Wikipedia di Jason Sudeikis! - #Mandalorian:… - Devilriki78 : @Manucasy Stupendo The mandalorian ?? -