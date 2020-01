Storia (a lieto fine?) di Daniele e del suo autismo. Troppo grave per essere assistito (Di venerdì 3 gennaio 2020) Daniele ha 27 anni ed è un animale in gabbia: vive a pochi metri dal mare, ma non l’ha mai visto. Almeno, non ancora. I farmaci di cui è costantemente imbottito stanno distruggendo la sua salute. Negli anni, tanti sono stati gli episodi di autolesionismo. La grave forma di autismo di cui è affetto richiederebbe tutt’altro: non psicofarmaci (non solo, almeno) ma soprattutto forme di inserimento sociale, uscite, contatti con il mondo, attività da fare con l’aiuto costante di un operatore specializzato. Un’assistenza uno a uno, si dice in gergo. E un’assistenza per cui, spesso e volentieri mancano fondi e strutture. Una situazione che, nel suo caso, si protrae da anni ma che potrebbe – finalmente – essere arrivata a un punto di svolta, con il trasferimento di Daniele in una struttura adatta a lui che gli consenta di vivere una vita ... Leggi la notizia su open.online

CLaRosa7 : RT @ChiaraNonEsiste: Ti racconterò una storia bellissima. Ma senza lieto fine. Perché noi non crediamo alle favole - RosyF11 : @Grillus @d9d0dd3f974c4da @andiamoviaora @Twitter occazzo! proprio una storia di merda a lieto fine???? -