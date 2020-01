Sonia Mosca vince la seconda edizione di All together now (Di venerdì 3 gennaio 2020) La seconda edizione di All together now ha la sua trionfatrice: Sonia Mosca, classe 1992 da Castellamare di Stabia (Napoli). Con 96 punti a 71 dati dal muro dei 100 giurati è riuscita a battere alla finalissima il suo avversario Enrico Bernardo e portarsi a casa il montepremi di 50mila euro. Conosciamola meglio.Sonia già dall'età di 16 anni prova ad entrare nel mondo della musica attraverso i talent partecipando prima ai provini di X Factor nel 2008 senza però arrivare alle fase finali. Solo nel 2009 grazie a Ti lascio una canzone, Antonella Clerici riesce a far conoscere le sue doti canore al grande pubblico.Sonia Mosca vince la seconda edizione di All together now pubblicato su TVBlog.it 03 gennaio 2020 01:30. Leggi la notizia su blogo

