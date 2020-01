Samantha Cristoforetti: ecco perché ho lasciato l’Aeronautica (Di venerdì 3 gennaio 2020) ecco perché ho lasciato l'Aeronautica militare. E' la stessa Samantha Cristoforetti a voler chiarire i motivi che l'hanno spinta a congedarsi dalla forza armata il 31 dicembre appena passato. Dopo aver letto sulla stampa diverse interpretazioni sulla sua decisione, @AstroSamantha ha affidato a Twitter le sue spiegazioni. "Semplicemente ho avuto occasione di esprimere alla Forza armata, nelle sedi appropriate, il mio disaccordo riguardo ad alcune situazioni e, contestualmente, ho ritenuto per coerenza e per mia serenità di congedarmi. In schiettezza e reciproca cordialità, senza alcuna polemica - ha precisato - speravo anche con discrezione, ma su questo nulla ho potuto".Notizie di stampa hanno parlato di dissapori con i vertici dell'Aeronautica in merito al prossimo astronauta italiano su cui puntare; il corpo e il governo Conte avrebbero spinto per un altro nome, un collega uomo. ... Leggi la notizia su ilfogliettone

ItalianAirForce : #Oggi il Capitano Samantha #Cristoforetti ha salutato la Bandiera di Guerra del suo reparto, il 51° Stormo. Negli… - Linkiesta : L’astronauta #Cristoforetti ha lasciato l’Aeronautica pare per un pressing del corpo militare sull’Agenzia spaziale… - repubblica : La versione di Samantha Cristoforetti: 'Via dall'Aeronautica per disaccordi' -