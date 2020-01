Ricerca: dall’invasione di Marte agli “Umice”: tutte le novità attese nel 2020 (Di venerdì 3 gennaio 2020) Cita un film ‘cult’ di fantascienza la rivista ‘Nature’, stilando la classifica delle maggiori attese per la scienza nel 2020: Mars attack. Il pianeta Marte, infatti, si prepara a una vera e propria invasione con l’arrivo di svariati rover da Usa, Europa, Russia, Cina ed Emirati Arabi. Non solo: dopo la prima immagine di un buco nero, la collaborazione Event Horizon Telescope (Eht) punterà a ottenere le immagini (e magari anche un filmato) di Sagittarius A*, un buco nero al centro della Via Lattea; mentre la sonda Gaia dell’Esa aggiornerà la sua mappa 3D della Via Lattea. Dal canto suo il Cern di Ginevra spera di costruire un macchinario sei volte più potente del Large Hadron Collider, dal costo di 21 miliardi di euro. La grande avventura della biologia nell’anno che verrà è legata al progetto Synthetic Yeast 2.0, che punta a realizzare il primo ... Leggi la notizia su ildenaro

