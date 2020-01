Palermo: confiscati beni per oltre 1 mln di euro a due trafficanti (Di venerdì 3 gennaio 2020) Palermo, 3 gen. (Adnkronos) - Un patrimonio di oltre un milione di euro è stato confiscato dalla polizia a due palermitani, Tommaso e Pietro Catalano, padre e figlio di 58 e 37 anni, ritenuti due trafficanti di droga con legami con Cosa Nostra. Il provvedimento, emesso dalla Sezione Misure di preven Leggi la notizia su liberoquotidiano

