Milan, l’allenatore della Rhodense: «Ibra non sembra fermo da due mesi» (Di sabato 4 gennaio 2020) Il tecnico della Rhodense Raspelli ha commentato la prestazione di Ibrahimovic durante l’amichevole contro il Milan L’allenatore della Rhodense Gabriele Raspettli ha parlato di Zlatan Ibrahimovic al termine dell’amichevole disputata dalla formazione di Eccellenza contro il Milan: «Mi ha fatto un’ottima impressione. Vedere da vicino e giocare contro un giocatore di quel calibro è qualcosa di incredibile. È un grande giocatore e l’ha dimostrato in 45 minuti anche oggi». «Ha parlato tanto con la squadra, ha dato delle indicazioni. Detto questo, non sembrava minimamente un giocatore fermo da due mesi. Qualitativamente è un giocatore che servirà eccome a questo Milan. E’ pronto e vuole aiutare questa squadra», ha detto il tecnico ai microfoni di Milannews.it. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

