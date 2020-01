Michael Schumacher compie 51 anni: gli auguri e la speranza di rivederlo (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il 7 volte campione del mondo Michael Schumacher compie oggi 51 anni. Un’occasione per fargli gli auguri e rinnovare la speranza di rivederlo in pubblico. Oggi il mondo dello sport si ferma per porgere i propri auguri ad un campione che ne ha scritto una pagina importante di storia. Il 3 gennaio 2020, infatti, è … L'articolo Michael Schumacher compie 51 anni: gli auguri e la speranza di rivederlo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

Eurosport_IT : Buon compleanno Schumi ?? Oggi sono 51 per il 7 volte Campione del Mondo. Speriamo di rivederti presto Michael ??… - Radio105 : Oggi è il compleanno di Michael Schumacher! Tanti auguri ??? #3gennaio #MichaelSchumacher #Radio105 - Agenzia_Ansa : Sei anni fa il dramma di Michael Schumacher con la caduta sulle Alpi francesi ed un gravissimo trauma cranico. Da a… -