Mario Rui: “Contro l’Inter saremo al 100%, vogliamo cambiare rotta! Pronti ad accogliere nuovi innesti. Il Barça? Un sogno affrontare i più forti!” (Di venerdì 3 gennaio 2020) L’intervista di Mario Rui a Radio Kiss Kiss Napoli Mario Rui, terzino del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ecco quanto ha dichiarato: “Buon anno anche a voi. Moralmente sto bene, abbiamo avuto questa settimana per staccare dal calcio, abbiamo caricato le batterie. Stiamo lavorando bene e forte. C’è un po’ di stanchezza in questi giorni, è normale. Lunedì saremo al 100%. Ogni allenatore ha il suo modo di allenare, prima facevamo quello che ci chiedeva Ancelotti, ora quello che ci chiede Gattuso. Con Gattuso i terzini non si alzano entrambi, se sale uno resta l’altro. Gattuso era un po’ più duro di me, l’ha dimostrato ad alti livelli. Ha la grinta giusta anche da allenatore, così come faceva in campo. Gennaio sarà un mese importante, il Perugia è stata la sorpresa della Coppa Italia. Sarà un mese importante, ... Leggi la notizia su forzazzurri

sscnapoli : ?? #MarioRui “Siamo carichi per affrontare l’Inter al meglio. Nel 2020 vogliamo ridare gioia ai tifosi” ????… - FcInterNewsit : Napoli, Mario Rui: 'Mi aspettavo un'Inter così forte. Ci sarà da soffrire' - FlavianoMorini : RT @BCC1920: #MarioRui: 'Rigiocherei la gara contro il #Cagliari' INTERVISTA | 'Giocata una bellissima gara, ma sconfitti'... -