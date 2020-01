Kikò Nalli contro i concorrenti del Grande Fratello di Barbara d’Urso (Di venerdì 3 gennaio 2020) GF di Barbara d’Urso, Kikò Nalli attacca i concorrenti: “Abbassate la cresta” Che Barbara d’Urso e il suo ex opinionista Kikò Nalli non siano rimasti in ottimi rapporti non è di certo un mistero. Nelle scorse ore, oltre alle solite frecciatine verso la bella conduttrice partenopea, l’ex marito di Tina Cipollari ha lanciato una frecciatina verso i suoi compagni di viaggio, i concorrenti del Grande Fratello. Ricordatevi che abbiamo fatto insieme il reality di Barbara d’Urso, non abbiamo di certo salvato vite umane! Ragazzi abbassate la cresta e volate basso ha scritto Kikò Nalli furioso con i concorrenti del Grande Fratello, senza però specificare a chi fossero rivolte nello specifico le sue parole. Kikò Nalli, la frecciata ai ragazzi del Grande Fratello di Barbara d’Urso: “Tenete i piedi per terra” Lo sfogo di Kikò Nalli verso i concorrenti del GF di Barbara ... Leggi la notizia su lanostratv

