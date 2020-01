Io non credo che occuparsi della campagna sia un ‘lavoro da stupidi’ (Di venerdì 3 gennaio 2020) Vivo da 7 anni in un paesino dell’Emilia, a voler essere precisi in una delle sette frazioni (Vicobarone) di uno splendido paesino che riposa fra magnifiche colline, Ziano Piacentino, circa a un’ora d’auto da Milano. Il comune più vitificato d’Italia, come recita con orgoglio il sindaco. L’economia locale si basa per lo più sulla produzione di vino (alcune centinaia di aziende vitivinicole) ma anche su una delle eccellenze delle terre piacentine, i salumi, due dei più grandi pancettifici d’Europa si trovano su questo territorio, come recita sempre con orgoglio il sindaco. La popolazione è come in buona parte d’Italia in calo, e oltre che dai cittadini italiani è composta da un numero ragguardevole di “stranieri” per lo più provenienti dalla Romania, dall’Albania, ma anche dall’India, dal Brasile e dalle ex repubbliche ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

