Grande Fratello Vip, Cristina Plevani esplode sui social: “Quando non conti un ca**o” (Di sabato 4 gennaio 2020) Che lo si voglia o meno, del Grande Fratello si parla sempre: prima, in tema di toto-concorrenti, durante e spesso e volentieri, anche dopo. Deve ancora scattare l’ora X della prima edizione Vip condotta da Alfonso Signorini, la ventesima del reality in Italia, eppure la polemica non mancano. Fioccano velocemente i nomi dei numerosi concorrenti e proprio in queste ore si ha avuto notizia di un mero ripescaggio dalle passate edizioni di alcuni personaggi che proprio nella casa più spiata d’Italia hanno trovato il successo mediatico. Qualcuno però, nonostante la vittoria, non sembra essere stato contemplato. Grande Fratello Vip, ripescati 4 storici ex gieffini Vincere un’edizione a volte, può non bastare, nemmeno se si tratta della prima. Come in tanti possono già aver immaginato, ad aver da ridire sul cast del venturo Grande Fratello Vip – la cui prima puntata andrà in onda l’8 ... Leggi la notizia su thesocialpost

