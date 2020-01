Governo ultime notizie: rischio crisi gennaio, ecco i temi caldi (Di venerdì 3 gennaio 2020) Governo ultime notizie: rischio crisi gennaio, ecco i temi caldi Governo ultime notizie – Come avevamo anticipato qualche settimana fa sono molti i punti dolenti che l’esecutivo dovrà affrontare all’avvio del nuovo anno. Il 7 gennaio 2020 è previsto un vertice della maggioranza con cui fissare i punti fermi delle attività. Le spine di Conte Tra gli argomenti su cui sarà probabilmente più difficile trovare una mediazione all’interno del Governo c’è la riforma sulla prescrizione che alimenta distanza tra Movimento 5 Stelle, Pd e Italia Viva divisi e con visioni abbastanza differenti. Ma non l’unico nodo da sciogliere. Infatti l’anno nuovo è anche quello decisivo per i due referendum: il primo relativo ad un tema che i pentastellati hanno fortemente a cuore come il taglio dei parlamentari e l’altro proposto dalla Lega circa la ... Leggi la notizia su termometropolitico

