Giulia De Lellis come Taylor Mega: derubata in casa ma a Capodanno (Di venerdì 3 gennaio 2020) Se un novello Plutarco dovesse riscrivere una versione moderna e stracontemporanea, legata al modo dei social di Vite parallele, dovrebbe necessariamente mettere insieme Taylor Mega e Giulia De Lellis. Entrambe regine di Instagram, entrambe sempre bisognose di elemosinare di ‘essere una notizia’ (con la complicità della televisione), entrambe derubate. Già, derubate. E se a Taylor Mega il furto è toccato a Natale. A Giulia De Lellis il furto è toccato subirlo qualche giorno prima della notte di San Silvestro. Taylor Mega ha mostrato il furto con tanto di video postato su Instagram accompagnato dalla sua voce che recitava: «Sono terrorizzata, si stavano portando via degli oggetti assurdi oltre ai gioielli, per fortuna che c’era l’allarme. Ieri mentre stavo a Udine è partito l’allarme e ho chiamato le forze dell’ordine mentre i ladri stavano ancora in ... Leggi la notizia su cronacasocial

